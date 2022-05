Děčínskou Lízu čeká oprava kotle, přispět na znovuzprovoznění může i veřejnost

Několik milionů korun si vyžádá oprava kotle parní lokomotivy 475.179. Prvotní práce na lokomotivě by měly odstartovat letos v červnu, kdy bude zjištěn její přesný technický stav.

„Nejprve musíme zjistit, jak velký zásah si rekonstrukce vyžádá. Samotná oprava lokomotivy by pak měla začít přibližně za rok. Datum zprovoznění i rozpočet rekonstrukce je v tuto chvíli těžké odhadovat, třeba kvůli cenám železa. Ty už od loňského roku stoupají a dostupnost materiálu se komplikuje i kvůli konfliktu na Ukrajině,“ popisuje Marek Plochý, ředitel Centra historických vozidel Českých drah.

Děčínská Líza, jak se této parní lokomotivě přezdívá, za dvě desítky let od poslední generální opravy svezla tisíce malých i velkých fanoušků železnice. Vyrobena byla v roce 1948 pod výrobním číslem 1901 ve Škodě Plzeň a v průběhu 30 let aktivní služby prošla depy v pražských Vršovicích, Českých Budějovicích, Bratislavě, Zvolenu a nakonec v Děčíně. Po ukončení parního provozu lokomotiva sloužila v depu v Děčíně jako vytápěcí pojízdný kotel. Následně se začala využívat pro jízdy historických vlaků a zúčastnila se kromě mnoha jízd v naší republice několika mezinárodních akcí. Zavítala například do Německa, Švýcarska, Maďarska, Polska nebo na Slovensko. Za svůj dlouhý život vděčí partě chlapů z českolipského spolku pod hlavičkou ČD Nostalgie, kteří jí věnovali tisíce hodin svého volného času.

Kvůli vysokým nákladům na opravu se ČD Nostalgie společně s Locomotif.cz rozhodly zřídit transparentní účet, kam je možné finančně přispět na uvedení Děčínské Lízy do provozuschopného stavu.

Děčínská Líza | foto: České dráhy

Číslo transparentního účtu: 2102184014/2010

Variabilní symbol: 475179

IBAN: CZ85 2010 0000 0021 0218 4014

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX



Aktuální finanční příspěvek na transparentním účtu naleznete zde.

Podpořit rekonstrukci lze i zakoupením libovolného oblečení s motivem této parní lokomotivy na stránkách locomotif.cz/slechticna-cd-renovace/. Z každého prodaného předmětu přispějete na opravu částkou 50 Kč.