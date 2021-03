Dopravci chtějí pro své řidiče kvůli cestám do Německa častější testy

Německo od poloviny února považuje Česko za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Na hranicích proto zavedlo přísné kontroly, kvůli kterým se v posledních dnech tvoří na některých úsecích i mnohakilometrové kolony. Už dříve dopravci označili německé restrikce vůči kamionům za nesmyslné, protože řidiči podle nich nejsou rizikem.

Současné kontroly na hranicích však podle dopravců přetěžují testovací kapacity v Česku. Ty navíc nyní omezuje i povinné testování ve firmách. To vše komplikuje přejezdy kamionů do Německa. Podle Hromíře mnozí řidiči jezdí do Německa denně. Německo přitom vyžaduje potvrzení o negativním testu, který nebude starší než 48 hodin. Stát přitom hradí antigenní testy s odstupem tří dnů a ve lhůtě 90 dní od nemoci pak vůbec. "To samozřejmě Německo nezajímá a také jej nezajímá, že bylo u nás nově zavedeno povinné testování ve firmách, které odčerpává oficiální testovací kapacity," podotkl Hromíř. Sdružení proto do doby, než Německo nezmírní svá opatření, žádá stát o to, aby měli řidiči hrazené antigenní testy jednou za 48 hodin a i ve lhůtě 90 dnů od prodělaného covidu.

Hraniční kontroly způsobují dopravcům i další komplikace. Vypočítali si, že jedna hodina strávená v koloně stojí asi 2000 korun, celkové ztráty tak podle nich dosahují stovek milionů korun. Vedle toho dodávky zboží nabírají zpoždění, což může mít vliv na plnění zakázek.

Podle dopravních firem je pozitivita testů u řidičů přitom velmi nízká. Podle výsledků testů z prvních dnů německých restrikcí mělo pozitivní test 0,65 procenta řidičů.

Kromě negativně testováných řidičů kamionů mohou nyní hranice překračovat s negativním testem jen němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Po příjezdu musí do karantény. Rozbor potřebují i lidé, kteří chtějí Německem projet, v takovém případě ale musí tranzit doložit humanitárními důvody. Výjimku z opatření mají pendleři v takzvané kritické infrastruktuře.