Dostavba Pražského okruhu se komplikuje. Dorazily desítky odvolání

Odvolání podávaly podle serveru zájmová sdružení či městské části, důvodem byla třeba vzdálenost plánovaného úseku okruhu od rodinných domů. Lhůta pro odvolání končí o dnešní půlnoci. Vyřízení všech odvolání pak může podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má stavbu na starosti, trvat až rok. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl serveru řekl, že stavba by tak mohla začít v roce 2022.

"K tomuto okamžiku evidujeme 25 odvolání," řekla serveru před dnešním polednem Pavla Vinklářová z odboru výstavby radnice Prahy 22. Podle serveru iDNES.cz se odvolaly třeba pražské městské části Dolní Chabry a Horní Počernice nebo obce Veleň a Přezletice z okresu Praha-východ. Radnice Prahy 22 předá odvolání magistrátu, který se jimi bude zabývat.

"Vyřízení může trvat šest až 12 měsíců. Když budu realista a nedojde ke komplikacím, pravomocné územní rozhodnutí budeme mít příští rok v létě," řekl serveru Lidovky.cz šéf ŘSD Mátl. Potom bude následovat výkup pozemků a žádost o stavební povolení. Podle Mátla by tak mohla stavba zmíněného úseku okruhu začít nejdříve v polovině roku 2022 a dokončen by pak mohl být do čtyř let. Podle dřívějších odhadů mohla stavba začít letos nebo příští rok a do provozu mohl být úsek uveden v roce 2025.

Projekt dvanáctikilometrové části Pražského okruhu na jihovýchodě Prahy, mezi sjezdem z D1 u Modletic a sjezdem z D11 u Běchovic, zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zatím jen zhruba polovina. V současnosti na okruhu chybí kromě úseku od D1 do Běchovic také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, tedy silnice, které mají vnější Pražský okruh propojit s vnitřním městským okruhem.