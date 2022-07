DPP otočí v metru sedačky bokem ke směru jízdy

"Otočení jednosedaček ve vlacích, které jezdí na linkách A a B, jsem navrhl DPP před zhruba dvěma lety. Všímal jsem si, že významná část cestujících na nich sedí opřena o bočnici vagonu a vůbec nevyužívá opěradlo. Já tak sedám také. Anketa DPP jasně ukázala, že na jednosedačkách takto sedí nejvíce cestujících," uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Z ankety DPP vyplynulo, že 63 procent respondentů jednotlivé sedačky preferuje a 48 procent z nich si na ně sedá vždy bokem bez ohledu na to, jestli je sedačka už otočena nebo nikoliv. Necelých 40 procent lidí si podle ankety sedá na jednosedačky podle aktuální situace a pouze necelých 14 procent vždy po nebo proti směru jízdy.

S úpravami na dalších soupravách se už podle technického ředitele DPP pro metro Marka Kopřivy začalo. V každé soupravě je nutné otočit 24 sedaček. "Plánujeme otočit polovinu jednosedaček v dalších 68 vlacích tak, aby byly do začátku podzimu, tj. přelomu září a října, dokončeny. Zůstane nicméně 13 souprav, kde jednosedačky nemůžeme otáčet. Jedná se totiž o jiný typ, s větším úhlem sklonu jejich kovového skeletu, pokud bychom je jednoduše otočili, zasahovaly by do ostění vagonu," vysvětlil.

Asi 60 procent respondentů v anketě také uvedlo, že preferuje polstrované sedačky. Podnik nicméně obecně dává přednost plastovým, které již zhruba dva roky testuje na lince C. "Pro metro D a také automatizaci linky C připravujeme na příští rok vyhlášení veřejné zakázky na nové, plně automatické soupravy metra. Z pohledu údržby, úklidu, vandalství a bezesporu z hygienického hlediska preferujeme plastové sedačky, nicméně budeme přihlížet i k preferencím cestujících,“ sdělil Kopřiva.

DPP, který je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11.000 lidí, provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. Město nedávno začalo s výstavbou nové linky D, která povede z Písnice na Pankrác a následně na náměstí Míru.