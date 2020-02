DPP řeší personální krizi. Chybí stovky mu zaměstnanců

DPP dnes uspořádal informační den pro případné řidiče autobusu, na který se dostavilo 30 lidí. Právě u autobusů má podnik dlouhodobě největší potíž obsadit volná místa.

Pět zájemců nalákala nabídka padesátitisícového náborového příspěvku, který podnik nově zavedl pro již kvalifikované řidiče s řidičským průkazem typu D. Podle Větrovcové zanechali podniku kontaktní údaje. Zbylí zájemci sice řidičský průkaz na autobus nemají, ale podnik nabízí možnost si jej po podpisu smlouvy bezplatně udělat, za předpokladu přislíbení spolupráce na tři roky. Všichni uchazeči zároveň musí projít psychotesty.

Celkem má podnik zhruba 11.000 zaměstnanců, z nichž jsou přes čtyři tisícovky řidičů. Několik zájemců dnes ČTK řeklo, že pražský dopravní podnik považují za dobře placené a stabilní zaměstnání. "Jde i o to, že se dá spolehnout na to, že přijde výplata," řekl jeden z nich. Informační den byl nezávazný, zájemci se mohli dozvědět a doptat na cokoliv, co je zajímalo ohledně zaměstnání v DPP. Podobné akce se konaly už v minulosti a další je naplánována na březen.

Podle Větrovcové není výjimkou, že se řidiči, kteří z podniku odešli, po čase vrací, protože nenajdou na pracovním trhu lepší nabídku. Větrovcová ČTK dále řekla, že problém se sháněním řidičů autobusů je z velké míry dán generační výměnou. "Kvalita uchazečů je jinde, než třeba před pěti lety," řekla. Podnik se podle ní nicméně snaží být flexibilní a nastavovat podmínky tak, aby bylo možné se v podniku rychle rekvalifikovat.

Nedostatek řidičů autobusů je problém v celé republice. Podle loňského zjištění ČTK na základě informací dopravců jich chybí tisíce. Vedení Prahy před časem uvedlo, že navrhne snížení věkové hranice pro řízení autobusu z 21 na 19 let. Zatím se tak nestalo.

DPP je největší městskou firmou. Provozuje metro, tramvaje, autobusy a lanovku. Praha jeho provoz ročně dotuje více než 10 miliardami korun.