Hasiči dnes odstranili vrak spadlé kabiny lanovky na Ještěd

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Drážní hasiči za pomoci vyprošťovacího tanku vytáhli dnes z prudkého svahu vrak spadlé kabiny lanovky na Ještěd. Potřebovali na to zhruba tři hodiny. Zatím je kabina na Pivovarské stezce, odkud bude za pomoci jeřábu naložena na valník. Uskladněna bude zatím v areálu Českých drah v Liberci, a to i pro případ, že by ji potřebovali vyšetřovatelé, řekl dnes ČTK mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.