Havlíček chce na dopravu pro příští rok 129 miliard. Babiš a Schillerová souhlasí

Ředitelství silnic a dálnic by mělo získat asi 65 miliard korun, Správa železnic zhruba 55 miliard korun. Další zdroje jsou určeny například pro vodní cesty a další infrastrukturu. Kromě dopravy bude podle Havlíčka příští rok možné více peněz vložit také do výzkumné infrastruktury a na zahlazovací činnost po těžbě uhlí.

Rekordní částka půjde do investic v dopravě. 129 mld Kč na příští rok znamená čisté navýšení vůči 2020 o více jak 11 mld a skoro o třetinu vůči 2019. Posílíme rovněž zdroje do rekultivací po těžbě a výdaje na výzkum. Do výdajů zapojíme již zdroje EU z připravovaného plánu obnovy.