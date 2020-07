Havlíček přijel zkontrolovat rekonstrukci D1. Necukneme ani o milimetr, ujišťoval

Rekonstrukce D1 letos pokračuje na všech dosud nedokončených úsecích, opravuje se jich celkem sedm. Havlíček připomněl, že prázdniny jsou nejnáročnější, protože se vzhledem k příznivému počasí pracuje naplno, zároveň je ale i velký provoz.

Prázdninový provoz na D1 se zvládá. Hlavní dopravní tepna prochází nejnáročnějším obdobím své historie. Pracuje se nonstop, časové termíny stíháme. Obdivuhodná práce stavbařů a pracovníků ŘSD. Dnes jsem navštívil úsek Soutice - Loket, který bude hotov letos, celá dálnice ve 2021. pic.twitter.com/mzG5UkJ2JY — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) July 2, 2020

Rekonstrukce D1 má být hotová do konce příštího roku, což by se podle ministra mělo podařit. V opačném případě by to považoval za své osobní selhání. "Termín platí, nemůžeme z něj cuknout ani o milimetr," prohlásil Havlíček.

Poukázal i na to, že průmysl kvůli covidu-19 klesl o 30 procent, inženýrské stavitelství však podle něj naopak o 13 procent vzrostlo. Podle ministra je to důkazem toho, že stát pokračuje v investicích.

Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013, celkově jde o 161 kilometrů. Opravy jsou rozděleny do 20 úseků, 13 z nich je dokončeno. Rekonstrukce měla být původně hotová už letos, práce ale nabraly zpoždění.