Hlávkův most není nutné bourat celý. Pouze jednu část u Vltavské, ukázala studie

"Most má své části, které nejsou v úplně dobrém stavu, ale celkově si myslím, že v tak katastrofálním stavu není. Bude-li zaměřena oprava směrem k některým částem, tak si myslím, že most může dál sloužit svému účelu," řekl Kolísko.

Hlávkův most se skládá z několika částí, které jsou vybudovány rozdílnými technologiemi. "Nosné oblouky historických mostů, to znamená mosty přes Vltavu a ostrov Štvanice, jsou, ta nosná část, v docela dobrém stavu," řekl Kolísko.

V dobré kondici jsou také pilíře a základy mostu. Odborníci odebírali vzorky až do takzvaných podzákladů. Část pilířů stojí na břidlicích a v některých částech jsou dřevěné piloty ve štěrkové nivě. "Troufáme si říct, že založení mostu je funkční a v pořádku," řekl Kolísko.

Naopak ve velmi špatném stavu je část mostu, která ústí na Vltavskou. Tvoří ji takzvaná předpjatá konstrukce a odborníci doporučují ji zbourat a nahradit novou. Špatně na tom jsou rovněž přechodové desky mezi jednotlivými částmi soumostí, po kterých jezdí tramvaje. "Je tam řada neuralgických bodů, které je potřeba opravit," řekl Kolísko.

Rekonstrukci vyžaduje také výzdoba mostu, tedy například plastiky, sloupy či reliéfy obličejů na jeho plášti. V dobrém stavu nejsou ani římsy a zábradlí. Podle Kolíska budou muset být nahrazeny replikami.

Diagnostická zpráva, která byla vypracována, bude sloužit jako podklad při rekonstrukci. Podle Scheinherra již byly provedeny některé přípravné práce včetně dokončení takzvaného kolektoru, do kterého byly přeloženy veškeré inženýrské sítě. Na základě výsledků diagnostiky bude Technická správa komunikací (TSK) dělat drobné opravy a údržbu. Letos v létě pak TSK opraví zmíněné přechodové desky. "Do dvou let by mohl být kompletně připraven projekt opravy," řekl Scheinherr.

Hlávkův most je 13. mostem od jihu Prahy a slouží pro silniční a tramvajové dopravu. Železobetonový most byl stavěn ve dvou etapách, v rozmezí let 1909-1912, otevřen byl 6. února 1912. Rozšířen o další části byl v letech 1958 až 1962. Od svého vzniku nebyl přejmenován.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha letos chystá opravu spodních částí Barrandovského mostu.