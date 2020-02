Hřib chce přejmenovat mobilní aplikaci lítačka

Karty lítačka začalo město vydávat v roce 2016, nahradila do té doby platnou opencard. Do mobilních telefonů si mohou cestující převést své kupony od začátku loňského prosince. Lidé mohou mít kupony kromě aplikace a plastové karty také na platební kartě, In Kartě Českých drah nebo si mohou zakoupit papírový roční kupon.

Pojmenování lítačka zvolilo předchozí vedení Prahy v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Rozhodlo se tak na základě výsledků průzkumu, kde se pro takové pojmenování vyslovilo téměř 53 procent lidí.

Výběr slova lítačka kritizovalo mnoho Pražanů i jazykovědci. Například Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR už dříve ČTK řekla, že výraz je regionální, který rodilí Pražané nepoužívají. Zvolit pro předplatní jízdenku hovorové až expresivní slovo nepovažuje za šťastné.