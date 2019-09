Jak vytvořit záchranářskou uličku? Řidiči stále tápou, pomohou jim nálepky

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška ČTK řekl, že se řidiči ve vytváření uliček pro průjezd záchranářů, policie a hasičů zlepšili, někteří ale stále neuhýbají a například kamiony tvoří uličku pozdě a nemají kvůli své velikosti kam uhnout.

Nálepka ukazuje, že pokud jsou na silnici dva pruhy, ulička pro průjezd záchranných složek má být mezi nimi. V případě tří jízdních pruhů auta z pravého a prostředního pruhu uhýbají doprava, auta z levého pruhu doleva, takže ulička vzniká mezi prostředním a levým pruhem. "V některých situacích rozhodují vteřiny. Když se snažíme dostat za pacientem co nejrychleji, majáky blikají a houkáme, mnoho řidičů se nám snaží pomoct a jsme jim za to vděční. Jsou ale i takoví, kteří nevědí, co mají udělat," uvedla Bothová.

Podle ní nastávají případy, že se například 20 aut rozestoupí, v pruhu ale zůstane jeden řidič, který sanitku zablokuje. "Důležité je, aby se auta rozestoupila už ve chvíli, kdy kolona vzniká, ne až jede kolem sanitka. Auta by se ani neměla vracet zpět, protože může jet další vůz záchranných složek," řekla Bothová.

zdroj: YouTube

Obdobně to vidí i Mikoška. "Podobné záležitosti jsou na denním pořádku, i když se řidiči zlepšili. Pořád se ale setkáváme s tím, že třeba kamiony, které neuhnou včas, už pak nemají možnost kam uhnout," dodal.

Pokud vozy neumožní záchranářům průjezd, komplikují tím jejich zásah. Například v srpnu museli hasiči k nehodě na dálnici D1 v Brně utíkat. Stala se totiž v opravovaném úseku ve dvou zúžených pruzích a vozidla se neměla kam posunout, aby vytvořila uličku. Hasiči proto vzali nejnutnější věci a dostali se na místo po svých. Jakmile byl uzavřen druhý směr, vjela záchranářská vozidla do protisměru.