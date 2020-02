Jaká bude doprava budoucnosti? Elektromobily i autonomní vozy to budou mít těžké

Od roku 2017 společnost Deloitte uskutečňuje výzkum, který se zaměřuje na postoje k automobilům bez řidiče. V průběhu dvou let se snížili obavy, že autonomní vozidla jsou nebezpečná, ze 72 % dotazovaných na 47 %. Z dotázaných se 43 % těší, že autonomní vozidla jim umožní bez obav používat mobilní telefon. Odpočinek si od dopravy budoucnosti slibuje 41 % respondentů. Sledovat filmy se chystá 30 % lidí a 15 % využije čas na hraní videoher.

“ Z dosavadního dynamického vývoje a ambiciózních plánů jednotlivých automobilek to nyní vypadá, že by se auta bez řidiče na nejvyšších stupních autonomie mohla na našich dálnicích prohánět už za několik málo let. Ve městech, kde je prostředí složitější, to však bude trvat déle, nejdříve kolem roku 2030,” vysvětluje analytik České spořitelny Radek Novák pro server evropavdatech.cz.

Mnoho lidí v dnešní době používá prvky autonomního řízení, aniž by si to uvědomovali. Jsou to například adaptivní tempomaty a parkovací asistenti. Světový trh v současnosti nabízí vozidla, která dokážou řešit některé dopravní situace bez zásahu řidiče. Automobily jsou schopné provádět jednoduché úkony jako zrychlování, zpomalování nebo zatáčení. Řidič musí mít ruce stále na volantu a být schopen převzít ovládání vozidla.

Nedostačující technologie nejsou hlavní překážkou v automatizaci. „Je nutné, aby byla připravená i národní legislativa umožňující provoz těchto vozidel na českých komunikacích,” říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar pro server evropavdatech.cz.

Legislativu čeká více složitých rozhodnutí. Zákonodárci budou muset stanovit, za jakého počasí budou autonomní vozidla moci vyjet na silnici. Dále budou muset rozhodnout, zda vozidla bez řidičů budou moci mezi běžné účastníky provozu.

“Legislativa bude vyžadovat určité úpravy především s ohledem na technickou způsobilost vozidel a také způsob, jakým musí být řidič zapojen do ovládání vozidla. Stávající předpisy totiž striktně vyžadují, aby se plně věnoval řízení, což u autonomních vozidel nemusí být ani možné. Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla, občanský zákoník již nyní počítá s primární odpovědností provozovatele vozidla, nikoli výslovně řidiče,” vysvětluje Jan Procházka, partner Deloitte Legal pro server evropavdatech.cz.

Česká republika není na autonomní automobily připravená. Společnost KPMG pracovala na studii, ze které vychází, že Česko je na 19. místě z 25 zkoumaných zemí. Za ostatními krajinami zaostáváme, ať jde o připravenost legislativy, technologií, infrastruktury či postoje veřejnosti. V Česku nevznikl žádný patent spojený s autonomním řízením a silnice jsou ve špatném stavu.

S nástupem autonomních aut se očekává plynulejší a bezpečnější provoz. Zavedení těchto automobilů má přinést i úsporu paliva a snížení stresu u řidičů. Dále by mělo být méně policejních zásahů u nehod a eliminace velké části kolon. Očekává se také zlevnění pojištění vozidel. Autonomním autem by mohli jezdit i nezletilí, lidé se zdravotním postižením, nebo osoby pod vlivem alkoholu.

Před tím, než se autonomní vozidla zavedou, musejí projít radou testů probíhajících v podmínkách, které neohrožují životy lidí. Existuje mnoho center, které se zabývají testováním těchto automobilů. Před zavedením vozidla do běžného provozu se musí odstranit všechny možné nedostatky automobilu. “Pro zemi s tradicí automobilového průmyslu, jako je ta naše, je naprosto nezbytné, abychom byli v této oblasti aktivní. Musíme mezi prvními umožnit testování autonomních vozidel i jejich uvedení do reálného provozu,” říká viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar pro server evropavdatech.cz.