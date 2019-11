Jihomoravský kraj utratí miliardy. Bude se z Brna jezdit lépe?

Od roku 2023 začnou jezdit nové vlaky na trati z Brna do Tišnova, Blanska, Břeclavi a Křenovic. Provozovatelem bude dopravce, který vzejde ze soutěže. Jednatřicet nových vlaků bude mít kapacitu 310 sedících, zbylých šest 140.

Nákup se začal připravovat před čtyřmi lety. Jihomoravský kraj je jediný v České republice, který zmodernizuje vlakové soupravy a bude dopravcům své vlaky půjčovat. Ostatní objednávají službu od dopravců.

Příští rok se má začít řešit vypsání soutěže a její podmínky. „Nyní máme podepsanou smlouvu s Českými drahami do konce roku 2022 s tříletou opcí, takže podle výsledků soutěže se může začít jezdit i později než v roce 2023. Nicméně České dráhy budou přebírat nové vlaky postupně, jak je bude výrobce dodávat a budou s nimi jezdit,“ řekl náměstek pro dopravu Roman Hanák.

S nabídkou se přihlásili jen dva výrobci, a to Škoda a švýcarský Stadler, který byl o 400 milionů korun levnější. Švýcaři byli vyřadění kvůli chybějícím čtyřem sedadlům do požadované kapacity a nedodrželi rozmístění zásuvek. Petrovi Vokřálovi (ANO) se nelíbilo, že firma Škoda zbyla jako jediný uchazeč, který splnil podmínky. „Mám z toho poněkud těžkou hlavu. Kdyby byl čas, tak bych navrhoval výběrové řízení opakovat. Bohužel jsme nenašli takový právní postup, aby Stadler mohl zůstat ve hře,“ dodal Vokřál

Nabídku schválilo 53 z 59 přítomných zastupitelů. Výhrady měli koaliční zastupitelé za ANO Petr Vokřál a Taťána Malá a také Jan Vitula z TOP 09. „Není to stavba školy, má to jasné dopady do ekonomiky kraje. My nevíme skoro nic. Nevíme, kolik nás bude stát provoz linek S2 a S3, kde budou vlaky nasazeny, jen předjímáme. Vidím v tom ekonomické riziko,“ řekl Vokřál.

Kraj dostane dotaci pouze pokud budou všechny vlaky vyrobené do roku 2022 a podmínkou je třicetiletý provoz.