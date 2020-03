Kamionová doprava dál může za hranice

Vláda kvůli šíření koronaviru stanovila od pondělí zákaz cestování Čechů do zahraničí i vstup cizinců do země.

Nákladní doprava byla vyjmuta z opatření vlády, které kvůli koronaviru omezovalo cestování za hranice, už dříve. Důvodem je to, že její zákaz by měl pro dopravce velké ekonomické důsledky a pro mnohé by mohl být i likvidační. "Nonstop zásobují naše firmy a odvádějí výbornou práci. I díky nim je v obchodech dostatek zboží a dodávky fungují bez větších problémů," uvedl dnes ministr dopravy Karel Havlíček.

Platí to i po dnešním úplném zákazu cest Čechů do zahraničí, kamiony budou moci jezdit i nadále. Vládní zákaz se tak vztahuje pouze pro osobní dopravu.

Povolení přitom platí i pro situace, kdy řidič kamionu, který pracuje v mezinárodní dopravě, odstaví svůj kamion v zahraničí a domů přijede osobním autem. Umožněn mu přitom bude i návrat stejnou formou zpátky do ciziny. "Pokud se má řidič ujmout nákladního vozidla za hranicemi České republiky, bude mu to umožněno na základě předložení průkazu profesní způsobilosti řidiče," uvedl Jemelka.

Vláda udělila výjimku při cestách do zahraničí i pro lidi dojíždějící přes hranice do práce, a to pokud pracují do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice.