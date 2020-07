Pilot Smartwings udělal mnoho chyb. Létal ještě rok, teď možná skončí

Že se chybami člověk učí, a že všichni jsme jenom lidé, platí pro obyčejné smrtelníky, ale ne pro osoby, které mají odpovědnost za lidské životy, mezi něž kromě lékařů a sester patří i řidiči dopravních prostředků. O tom se teď přesvědčil kapitán letu Smartwings, který přepravoval cestující z Řecka do Prahy a podle informací vědomě letět s jedním motorem, aniž by to s kýmkoliv řešil. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých (ÚZPLN) nehod už potvrdil, že se tím dopustil celkem 21 pochybení.