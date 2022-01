Konec značek podle krajů? Stát zvažuje vytvoření celorepublikových RZ aut

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo dopravy se zabývá možností vytvoření tzv. celorepublikové státní poznávací značky, která by neměla teritoriální rozdělení podle krajů vydání. Stát by tak získal přes 104 milionů možných kombinací. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Nedostatek kombinací pro registrační značky vozidel tak v Česku nehrozí.