Koronavirus decimuje letecký segment. Návrat do normálu potrvá roky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obří rušení letů i leteckých linek, úbytek milionů cestujících a miliardové ztráty aerolinek i letišť. Tak během jediného roku změnila koronavirová krize letectví, které patří nejpostiženějším oborům. Další vývoj je nyní nepředvídatelný, návrat do normálu ovšem nejspíš potrvá několik let, řekl ČTK odborník na leteckou dopravu Jakub Habarta ze společnosti Deloitte. V Česku krize dostala do existenčních potíží dopravce Smartwings a ČSA, velké ztráty počítají i letiště.