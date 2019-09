Dnes to uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve čtvrtek zakázal plnění mýtné smlouvy mezi státem a konsorciem CzechToll/SkyToll,a to s ročním odkladem. Ministerstvo proti tomu podá rozklad.

Spuštění nového systému výběru mýta není ohroženo, smlouva je stále platná. Situaci a další postup ministerstva podrobněji popisuji na svém Facebooku. https://t.co/BrNxaDm8dx — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) September 27, 2019

"Spuštění nového systému výběru mýta ohroženo není. Počínaje dnešním dnem zahajujeme přípravu nového transparentního zadávacího řízení, jehož předmětem budou služby provozu nového mýtného systému, který nyní dokončuje konsorcium CzechToll a SkyToll," uvedl ministr.

Stát by tak v tendru hledal provozovatele v současnosti připravovaného mýta, který bude spuštěn od letošního prosince. Nešlo by tak o soutěž na zcela nový mýtný systém, jako tomu bylo u posledního tendru, ani o využití starého systému, který nyní provozuje Kapsch.

Ministerstvo se však podle Kremlíka připravuje i na skutečnost, že by nestihlo nový tendr připravit včas. "Na základě dosavadních zkušeností s průběhem mýtného tendru jsem hluboce přesvědčen, že se ÚOHS mýlí a že v jím stanovené době 12 měsíců objektivně nelze připravit a realizovat takto složité zadávací řízení a předat provoz mýtného systému novému provozovateli," řekl. Resort tak bude vedle nového zadávacího řízení připravovat i provizorní řešení, které by vyřešilo výběr mýtného po přechodnou dobu, dokud by stát nenašel plnohodnotnou formu řešení.

Stát tak zřejmě zatím nevyužije nabídku, kterou mu v minulých dnech předložil současný správce mýta Kapsch. Rakouská firma státu nabídla provoz stávajícího systému pro případ, kdyby byla mýtná smlouva zrušena.

Kremlík zároveň zopakoval, že věří, že záložní plán nebude zapotřebí. Ministerstvo proto podá rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu.

ÚOHS ve čtvrtek vydal rozhodnutí, ve kterém zakázal plnění mýtné smlouvy. Zákaz ale začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. To pravomocné není a lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu. Ministerstvo i CzechToll proto pokračují v přípravě nového mýta, které by mělo být spuštěno v prosinci.

V loňském tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Uspělo v mýtném tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Proti průběhu tendru i platnosti mýtné smlouvy protestoval současný provozovatel Kapsch, který v soutěži neuspěl s nabídkou přes 13 miliard korun.