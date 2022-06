Kupka: Česko chce při předsednictví prosazovat úpravu dopravních sítí

K dalším prioritám, které chce vláda v EU prosazovat, patří například pomoc při dopravním napojení Ukrajiny, rozšíření dobíjecích stanic pro elektromobily nebo rozvoj kosmických aktivit v EU. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Transevropská dopravní síť TEN-T je síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest v Evropské unii.

"Klíčovými prioritami našeho předsednictví je propojenost dopravních sítí v Evropě a úprava dosud platného rozsahu systému rychlých spojení TEN-T. Obojí by mělo umožnit lepší spojení pro všechny. Pro Českou republiku to bude znamenat příležitost pro budování nejen vysokorychlostních tratí, ale i další modernizaci celé dopravní sítě. Předsednictví znamená pro Českou republiku velkou příležitost i prestiž, a proto chceme, aby na jeho konci bylo jasné, jak se v následujících letech změní doprava nejenom v České republice, ale i v Evropě,“ řekl Kupka.

Stát chce při úpravě současné podoby sítí TEN-T klást větší důraz na propojení i východního křídla EU. Podle Kupky to bude klíčové pro možnosti možného spolufinancování dopravních projektů z fondů EU. Česko se tak při úpravě sítí TEN-T zaměří zejména na rozvoj vysokorychlostních železnic, zároveň chce zlepšit propojenost s okolními státy.

Ministr chce také s evropskými partnery v dopravě diskutovat o možné budoucí pomoci Ukrajině při obnově dopravní infrastruktury a jejího napojení na evropské sítě.

Mezi další témata Kupka zařadil rozvoj bezemisní dopravy. Česko chce podle něj v této otázce prosazovat umírněnější návrh na rozšíření dobíjecích stanic do roku 2025. Ten počítá se stanicí s celkovým výkonem 1400 KW na každých 60 kilometrů. Tyto stanice by stačily pro osobní automobily. Některé západoevropské státy prosazují ambicióznější návrh, kde by dobíjecí stanice s vyšším výkonem mohla více využívat i nákladní auta.

Česko chce během svého předsednictví v Radě EU klást větší důraz také na kosmické aktivity. Cílem má být výstavba kosmické infrastruktury mnoha set družic pro autonomní spojení pro uživatele z EU. Systém má poskytovat služby jak pro vládní účely, tak širokopásmové datové připojení k internetu. Kupka připomněl, že ČR má v kosmickém programu dobré postavení díky Agentuře EU pro kosmický program, která sídlí v Praze.

Kupka: Dopravní spojení do Prahy by při předsednictví nemělo dělat problémy

Dopravní spojení mezi Českem a Bruselem by během nadcházejícího předsednictví Česka v Radě EU nemělo způsobovat větší problémy. Řekl to dnes novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Celkově by mělo kvůli předsednictví cestovat během následujícího pololetí na trase Praha-Brusel kolem 80.000 lidí. Podle Kupky budou delegace kromě pravidelných spojů využívat letecké speciály nebo jiné než letecké formy dopravy.

"Věřím, že to z hlediska kapacity tak velký problém nebude," řekl Kupka. Připomněl, že v současnosti sice z Prahy na bruselské letiště Zaventem létá pouze jedna linka, kromě ní však budou delegace využívat i jiné formy dopravy. Část z nich bude do Prahy cestovat leteckými speciály, k čemuž bude sloužit nedávno zrekonstruovaný terminál na starém ruzyňském letišti. Delegace z okolních států pak bude podle ministra využívat také například železniční dopravu. Věřím, že naše infrastruktura je na to připravená a zvládne to," dodal.

Do Prahy v současnosti létají přímo do Bruselu pouze aerolinky Brussels Airlines. Na letiště Charleroi, které je od hlavního belgického města vzdáleno více než 60 kilometrů, ještě létá Ryanair. Nápor na letecké linky může vzniknout hlavně v létě, kdy Brussels Airlines budou vypravovat zřejmě pouze jeden let denně. Kritické bude zejména období od 6. do 21. července, kdy by se mezi oběma městy mělo pohybovat přes 6000 lidí. Dopravce už podle pražského letiště slíbil, že bude na vybraných spojích používat větší letadla s větší kapacitou. Od podzimu by pak měl přidal další spoje.

Vláda v minulých týdnech jednala o možném obnovení letů s ČSA. Podle serveru Aktuálně.cz však k dohodě strany nedospěly. Jiří Šimáně, majitel společnosti Smartwings, která je mateřskou firmou ČSA, sdělil serveru, že pro ČSA není výhodné obnovení pravidelných linek do Bruselu a pro vládu zase není schůdné objednání nepravidelných letů.