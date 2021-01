Kvůli očekávanému sněžení uzavřeli silničáři cestu na Harrachov

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli dnes v 05:00 preventivně pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny frekventovanou silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Meteorologové očekávají sněžení provázené silným větrem, v horách se tak mohou tvořit sněhové jazyky a závěje a kamiony by tam pak mohly mít problémy vyjet stoupání na Kořenov a Harrachov. Uzavírka potrvá do odvolání. Zatím je klid, řekla ČTK dispečerka společnosti Silnice LK.