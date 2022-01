Kvůli silnému větru narazil na Náchodsku vlak do stromu

Hasiči pomohli lidem vystoupit z vlaku. Všichni cestující pak odešli na zastávku, uvedli hasiči na twitteru.

Nehoda se stala na trati mezi Václavicemi a Náchodem. Spěšný vlak směřoval přes Náchod do Broumova. České dráhy po nehodě nasadily náhradní autobusovou dopravu v úsecích z Náchoda do Starkoče a z Náchoda do Nového Města nad Metují.

Hasiči v Královéhradeckém kraji v souvislosti s větrem vyjížděli k více než 100 událostem. "Odstraňujeme popadané stromy z komunikací, zajistili jsme také několik uvolněných plechových částí střech," uvedli hasiči.