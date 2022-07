Letecký úřad zakázal všechny civilní lety nad Českým Švýcarskem

— Autor: ČTK

Úřad pro civilní letectví dnes vyhlásil nad národním parkem České Švýcarsko kvůli rozsáhlému požáru zákaz letů. Bezletová zóna bude v kruhu o poloměru deset námořních mil, tedy asi 18,5 kilometru, do výšky 10.500 stop, tedy přibližně 3300 metrů. Do prostoru mohou pouze letadla a vrtulníky záchranných složek. Dokument o zákazu, který platí zatím do nedělní půlnoci, má ČTK k dispozici.