Letiště Praha bude omezovat provoz postupně, cizince do Česka nepustí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražské letiště je zatím stále v provozu, postupně však bude omezovat provoz. Důvodem je vládní zákaz pro cestování do zahraničí. Cizince, kterým bude vstup do Česka zakázán, letiště nevpustí na české území a odkáže je k dopravcům k odletu. Informovalo o tom dnes Letiště Praha. Vláda kvůli šíření koronaviru od dnešní půlnoci zakázala vstup cizinců do Česka, zakázala také vycestování Čechů do zahraničí.