Metro v Praze bylo ochromeno, dva lidé spadli do kolejiště

Cestující tam mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací dopravního podniku na webu a Pražské integrované dopravy na twitteru.

Nehoda na Florenci se stala kolem 14:15. Krátce před 15:00 hasiči na twitteru uvedli, že člověka zpod metra vyprostili a předali záchranářům. Podle informací záchranářů na twitteru do kolejiště spadl osmatřicetiletý muž, kterého převezli se zlomenou nohou do nemocnice.

Metro Florenc. Do kolejiště spadl muž 38 let. Po zajištění dle traumaprotokolu byl transportován s frakturou dolní končetiny do FNKV - ORT