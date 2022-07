Mezi Mladou Boleslaví a Bakovem narazil vlak do spadlého stromu

Po odstranění překážky vlak doveze cestující do nejbližší zastávky Mladá Boleslav Debř, kde přestoupí do jiné soupravy. Provoz na trati byl obnoven v 19:25. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli mluvčí Správy železnic a hasičů a dopravce.

"Nebyl to silný náraz, zřejmě šlo o nějakou soušku, takže nedošlo k vykolejení vlaku ani zranění cestujících," řekl ČTK mluvčí dopravce Arriva Jan Holub. Vlak narazil do stromu nedaleko stanice Mladá Boleslav Debř.

Podle mluvčí hasičů Vladimíry Kerekové se nehoda stala v hůře přístupném terénu, odkud nebylo možné cestující snadno evakuovat. Situaci cestujícím znepříjemňovalo horko, teploty dnes odpoledne byly nad tropickou třicítkou.