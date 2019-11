"Jsme připraveni monitorovat tu situaci dokonce ze vzduchu, aby policie měla jasné informace o tom, kde se začínají tvořit kolony, aby mohla odklánět dopravu na místa, která nejsou ještě tak přetížena," řekl poslancům ředitel úseku provozovatele elektronického mýtného ministerstva dopravy Václav Nestrašil.

Společnost CzechToll je podle něj připravena na to, že bude muset posílit hraniční přechody o mobilní odbavovací místa. "Skutečně se připravují velké organizační akce, abychom to zvládli," dodal.

"Řada dopravců to skutečně nechává na poslední chvíli," řekl poslancům ministr ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO). "Děláme vše pro to, aby to katastrofické nenastalo," ujistil. Ministr informoval, že k 12. listopadu se do nového systému registrovalo 206.000 vozidel, tedy necelá polovina všech vozidel, zatímco o dva dny dříve to bylo zhruba o 10.000 vozidel méně. Spojil se s bavorským a slovenským ministrem dopravy a apeloval na ně, aby podpořili registraci u dopravců ve svých zemích. Další ministry zemí EU oslovil písemně.

Kremlík řekl, že chce příští týden informovat na tiskové konferenci veřejnost o tom, jaká opatření ministerstvo chystá. Chce například zintenzivnit informační kampaň a směřovat ji vedle dopravců i na veřejnost.

Ředitel Nestrašil řekl, že ministerstvo koordinuje svoji činnost s policií i s celníky. Poukazoval ale na to, že dopravci se sice registrují, ale palubní jednotky nutné pro placení mýtného si podle něj vyzvedlo jen 80.000 dopravců. Ministerstvo podle něj dokonce nabízí zdarma rozeslání palubních jednotek nejen do sousedních zemí, ale třeba i do Maďarska, Bulharska nebo Rumunska. "Reakce je zatím vlažnější, než jsme si slibovali," poznamenal.

Na jednání s bavorským kolegou @HReichhart jsem znovu požádal o apel na německé dopravce, aby se co nejdříve registrovali do nového mýtného systému. Jednali jsme i o zrychlení železničního spojení mezi Prahou a Mnichovem. pic.twitter.com/ZC3kH8Gewh — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) November 13, 2019

Registrace do nového systému začala 22. září. Přihlášení je možné prostřednictvím provozovatelů palivových karet, dále na 200 obchodních distribučních místech, na pobočkách Hospodářské komory nebo přes internet. Dopravci po zaevidování údajů o vozidle a firmě musí složit vratnou kauci za palubní jednotku v hodnotě 2468 korun. Při přihlašování na obchodních místech ji dostanou ihned, při registraci přes internet v průměru do dvou až tří dnů. Registrace v systému trvá několik minut.

Kremlík také uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic začne příští týden přebírat nový mýtný systém do svého vlastnictví. K 1. prosinci, kdy bude nový mýtný systém spuštěn, už bude v majetku České republiky. Nový satelitní systém nahradí dosavadní systém mýtných bran, který provozovala firma Kapsch.