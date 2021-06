Modernizace D1 by měla skončit na přelomu září a října

Kvůli dopravním komplikacím v opravovaném úseku dorazili oba na briefing pozdě, jeho začátek se tak musel o 30 minut posunout.

Na D1 se aktuálně opravuje 41 kilometrů. Úsek mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi bude hotový na začátku srpna. Úseky mezi 81. a 90. kilometrem, mezi 119. a 134. kilometrem a mezi 168. a 178. kilometrem se dokončí na přelomu září a října. "Samozřejmě to znamená, zejména v letních měsících, kdy je sezona, kdy se hodně jezdí, to, že se omezí značná část řidičů a na D1 to bude podobně jako minulý rok opět patrné," řekl Havlíček.

Podle Mátla pokračují práce na opravě D1 podle harmonogramu. "Poté budou probíhat dokončovací práce, ale bez prakticky žádného omezení dopravy," uvedl Mátl. Větší omezení čeká řidiče o prvním červencovém víkendu, kdy se uzavře D1 u Hvězdonic, a to na sobotu i neděli. "Jedná se o sedlo dopravní intenzity, protože navazují na tento víkend dva dny svátků, intenzita dopravy by měla být nejnižší. Nemělo by to nějak zásadně ohrozit plynulost dopravy," řekl Mátl.

Stejný víkend využijí silničáři k opravě poničené dálnice na 49. kilometru, která kvůli velkým horkům popraskala. Poškozené místo na zmodernizovaném úseku D1 se opraví v reklamačním řízení. "Je to separátní problém, je to problém spáry, zanesla se nečistotami, deska mírně popraskala. Není to žádná vada, která by se měla opakovat, je to lokální záležitost," uvedl Mátl. Podobných spár je podle něj na dálnici na 1500.

Drobná reklamační řízení řeší ŘSD také na dalších zmodernizovaných úsecích. "Žádné dílo není úplně stoprocentně dokonalé, je to stavařina. I na dalších úsecích řešíme občas nějaké drobné reklamační řízení, ale v tuto chvíli nevnímáme nic tak zásadního, o čem by bylo potřeba se zmiňovat," dodal generální ředitel.

S komplikacemi musí řidiči počítat i na dalších českých dálnicích. Mezi ta nejzásadnější bude patřit oprava dálnice D8 mezi 5. a 12. kilometrem u Prahy, zde se začne pracovat první červencový víkend. Oprava úseku bude kvůli velkému vytížení znamenat podle Mátla zásadní omezení pro dopravu.