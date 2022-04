Motoristům by se mohla zjednodušit registrace vozidel, projedná to vláda

— Autor: ČTK

Motoristé se zřejmě dočkají zjednodušení podmínek při registraci vozidel na úřadech. Vláda ve středu projedná novelu zákona, která by měla zajistit možnost elektronického podání žádosti o registraci vozidla. Další novinkou by mělo být zrušení povinnosti předkládat při zápisu protokol o evidenční kontrole nebo možnost separátního podání při změně vlastníka auta. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy pro vládu.