Na Chrudimsku se vážně zranil řidič, za volantem neměl co dělat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sedmadvacetiletý řidič osobního auta narazil dnes ráno u Rosic na Chrudimsku do stromu a vážně se zranil. Podle policie neměl za volantem co dělat, protože měl vyslovený zákaz řízení. Záchranáři muže převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.