Na hlavním tahu z Hradce Králové do Polska se srazily kamiony, jeden řidič zraněn

Jeden z řidičů byl při nehodě zraněn, je v péči lékařů. ČTK to řekla mluvčí policie Lucie Konečná.

Jeden z kamionů zřejmě na silnici dostal smyk a dostal se do protisměru, kde se srazil s druhým kamionem. Zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní, uvedla mluvčí.

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. V Krkonoších a v Orlických horách na silnicích ráno ležela ujetá vrstva sněhu, na Rychnovsku byl na cestách rozbředlý sníh. Hlavní silniční tahy v nižších polohách kraje byly dnes ráno po chemickém ošetření mokré. Řidiči musejí být při jízdě opatrní.

Policie v kraji od dnešních 06:00 do 08:00 evidovala přibližně 20 nehod. Ve většině případů byl jejich příčinou smyk na kluzké vozovce. "Například v Hradci Králové ve čtvrti Pouchov řidička narazila do sloupu veřejného osvětlení. Nehody se zatím obešly bez tragických následků, uvedla pro ČTK mluvčí policie Lucie Konečná.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno se sněžením, místy i vydatnějším. Odpoledne a večer by od západu mělo sněžení ustávat. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do dvou stupňů Celsia, na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů.