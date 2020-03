Na pražském letišti přibývá zrušených letů, postupně omezí provoz

Vyplývá to z informací letiště pro ČTK. Letiště bude postupně omezovat svůj provoz, kvůli vládnímu zákazu pro cestování do zahraničí. Cizince, kterým bude vstup do Česka zakázán, letiště nevpustí na české území a odkáže je k dopravcům k odletu.

Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala od půlnoci z dneška na pondělí vstup cizinců do Česka, zakázala také vycestování Čechů do zahraničí.

Zrušených letů by tak mělo postupně přibývat, přesné vyčíslení zatím letiště nemá. Jen během dnešního dopoledne jsou podle webových stránek letiště zrušeny lety do Düsseldorfu, Paříže, Barcelony, Vídně, Ženevy, Mnichova či Frankfurtu. Další přibudou během dne.

Samotný provoz a fungování letiště je však podle mluvčího Romana Pacvoně klidný a bezproblémový. "Ani na odletech, ani na příletech jsme doposud nezaznamenali žádné výraznější problémy," uvedl.

Letiště musí podle vládních opatření zajistit, aby cizinci se zákazem vstupu do země, nebyli vpuštěni na české území. Podle provozu ze soboty je však podle Pacvoně těchto cestujících zatím naprosté minimum. Letiště je po příletu okamžitě odkazuje na dopravce. "V případě, že letecká společnost nebude schopna těmto cestujícím nabídnout okamžité náhradní řešení, poskytneme cestujícím zázemí s občerstvením, hygienickými potřebami, přístupem k telefonu a počítači. Na vyžádání jim bude k dispozici také zdravotní péče," dodal mluvčí.

Cestujícím ze zrušených letů z Prahy pak doporučil, aby na letiště vůbec nejezdili a kontaktovali svou leteckou společnost, která jim nabídne náhradní řešení. Mluvčí zároveň upozornil na to, že situace se neustále vyvíjí, cestujícím proto doporučil sledování aktuální situace na internetových stránkách letiště a dopravců. Pokud však cestující zrušených letů přesto dorazí, letiště pro ně zřídilo dvě speciální místa v odletových halách na obou terminálech, jsou vybavena počítačem s připojením na internet. K dispozici jsou také informační pracovníci a linka, jejíž využití se výrazně zvyšuje.

Svůj provoz postupně utlumují i čeští dopravci Smartwings a ČSA. Společnosti chtějí zastavit všechny své lety z a do České republiky postupně do pondělí. Dnes zatím některé linky ještě fungují, nejčerstvěji odlétají ČSA do Moskvy. Zmínění dopravci tak po dobu platnosti vládního nařízení odstaví až 23 svých letadel, což je zhruba polovina jejich strojů.

Vláda v pátek rozhodla o zakázu vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky.