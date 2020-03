Na přechodu v Pomezí nad Ohří se tvoří dlouhé kolony

Na přechodu v Pomezí nad Ohří se ve směru do Německa tvoří kvůli kontrolám na hranicích dlouhá kolona. Kamiony stojí až před Chebem, několik kilometrů od přechodu. Lidé, kteří jedou do práce do Německa, mohou využít i přechody ve Vojtanově a nově i na Božím Daru. Rozsáhlá omezení na hranicích vláda zavedla v souvislosti s bojem proti šíření nového koronaviru.