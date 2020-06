Nehod v uzavírkách na dálnicích přibývá, Besip spustí informační spoty pro řidiče

Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Na dálničních budou letos práce pokračovat na téměř 40 úsecích.

"O letošních prázdninách bude na silnicích hodně oprav, do toho stavíme nové dálnice a modernizujeme D1. Apeluji proto na všechny řidiče, abychom byli na cestách po naší zemi opatrní a ohleduplní k těm, kteří na stavbách intenzivně pracují a starají se o technický stav vozovek. V zúženích se v bezprostřední blízkosti provozu pohybují pracovníci stavebních a údržbových firem," uvedl Havlíček. Počet incidentů se podle něj i stavebních firem v poslední době prudce zvyšuje. Besip proto k tomu připravil televizní a rozhlasový spot, který bude vysílán do září.

Ministerstvo dopravy očekává, že letošní prázdniny budou specifické, protože bude více lidí trávit dovolenou v Česku. "Dá se proto očekávat nadprůměrná koncentrace osobních automobilů, motocyklistů, cyklistů a chodců a také na silnicích nižších tříd v turisticky atraktivních lokalitách," podotkl vedoucí Besipu Tomáš Neřold.

Práce na silnicích ovšem přes léto budou pokračovat, na začátku letních prázdnin ale silničáři omezí běžnou údržbu. Omezení bude platit v pátek 26. června od 13 do 21 hodin a také v sobotu 27. června od 8 do 21 hodin. Během této doby nebudou prováděny práce, které vyžadují snížení počtu jízdních pruhů. Dlouhodobé uzavírky ovšem budou pokračovat beze změn.

Nejvíce omezení bude během léta už tradičně na páteřní dálnici D1, na trase mezi Prahou, Brnem a Ostravou budou pokračovat opravy na 13 místech. Omezení budou i na dalších 11 dálnicích. Některé opravy ovšem začnou až koncem léta.

Obětí dopravních nehod je i přes krizi stejně jako loni

Koronavirová krize i přes letošní oslabení provozu nesnížila počet obětí dopravních nehod. Letos při nich zemřelo do dnešního dne 217 lidí, což je stejné číslo jako loni. "Domnívali jsme se, že během covidové krize se při snížení intenzity dopravního provozu budou čísla z dopravních nehod za tento rok lepší než vloni. Ve statistice obětí však ve skutečnosti nejsou," uvedl Havlíček. Zlepšení proti loňsku nastalo alespoň ve statistice zraněných, kterých je o 28 procent méně.

Přesné příčiny tragických statistik zatím jasné nejsou, zřejmě však budou souviset s častějším překračováním rychlosti na volných silnicích. Právě nepřiměřená rychlost je nejrizikovějším faktorem při tragických nehodách.

Havlíček doufá ve zlepšení například po úpravě silničního zákona, která by měla zpřísnit postihy za vážné dopravní přestupky a zpřehlednit bodový systém. Jendou z novinek je speciální režim pro mladé řidiče, kterým bude odebrán řidičský průkaz při dosažení poloviny z běžných 12 trestných bodů za přestupky. Novelou, která by podle ministra měla zvýšit bezpečnost na silnicích, by se v létě měla zabývat vláda.

Za celý loňský rok na silnicích v Česku při nehodách zemřelo 547 lidí, o 18 méně než v roce 2018. Byl to třetí nejnižší počet obětí od roku 1961, kdy policisté začali sestavovat ucelené statistiky nehod. Na dosavadní minimum klesl loni počet těžce zraněných, kterých bylo 2110, meziročně o 355 méně. Naopak téměř o 3000 na 107.572 stoupl počet dopravních nehod.