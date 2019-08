Pozor na silnici, počet srážek se zvěří roste. Kde je riziko největší? MAPA

Nejvíce střetů se zvěří je v posledních letech evidováno v říjnu a listopadu. Vyplývá to z informací Centra dopravního výzkumu a BESIP. Za posledních pět let se počet srážek se zvěří téměř zdvojnásobil.

"Ačkoli závažnost těchto nehod nepatří k nejvyšším, většinou se jedná převážně o nehody s hmotnou škodou, nárůst počtu srážek se zvěří je alarmující," uvedl vedoucí samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Nejvíce nehod s lesní zvěří a zároveň s největším počtem zraněných centrum v posledních třech letech eviduje na silnicích druhých tříd. Nejčastěji se stávají na přímých úsecích silnic, dále v zatáčkách, minimum na křižovatkách.

Řidiči by se měli především věnovat řízení, aby zabránili střetům se zvěří nebo alespoň zmírnili jejich následky. Pokud zvíře na silnici zaregistrují, měli by zpomalit nebo zastavit auto a zatroubit, aby ho vyplašili. Centrum upozorňuje na to, že se zvěř často pohybuje ve skupinách a první zvíře je varováním pro možný výskyt dalších. Při nevyhnutelném střetu se zvěří by řidiči neměli reflexivně strhávat řízení, při kterém hrozí smyk nebo náraz do stromu. Pokud v okolí silnice nejsou překážky a na silnici není velký provoz, mohou se řidiči pokusit zvířeti vyhnout.

Dopravních nehod po srážce vozidla se zvěří přibývá zejména kvůli přemnožení některých druhů, zejména divočáků. Každým dnem jsou na silnicích a železnicích v Česku usmrceny desítky až stovky zvířat, uvedlo CDV. Jejich počty podle údajů mysliveckých sdružení, dopravní policie, pojišťoven a řidičů sjednocuje aplikace Srážky se zvěří.

Podle výsledků patří k úsekům s nejvyšší hustotou srážek se zvěří třeba dálnice D10 mezi Benátkami nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm či silnice I/9 poblíž Máchova jezera a mezi Českou Lípou a Novým Borem, některé silnice v Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Podle analýz CDV jsou střety se zvěří častější tam, kde je kolem silnic vzrostlá vegetace nebo potrava pro zvěř.