Nové P+R na pražském Černém Mostě se otevře od 1. prosince 2021. Zaplatíte 50 korun za den

"Hrubá stavba je kompletně hotová. Dodělávají se pouze detaily uvnitř stavby s tím, že na konci tohoto měsíce bychom chtěli mít stavbu zkolaudovanou, abychom 1. prosince 2021 mohli spustit ostrý provoz," řekl Scheinherr.

V Chlumecké bylo původně běžné parkoviště s asi 300 místy. Na jeho ploše nyní stojí parkovací dům. Z celkového počtu je 89 míst určeno pro parkování aut na plyn. "Jde o jeden z nejmodernějších parkovacích domů v Praze, kdy ve většině z nich je zakázán vjezd pro CNG/LPG automobily," řekl Scheinherr. Dalších 22 míst je vyčleněno pro handicapované a 18 místo pro rodiče s dětmi, což jsou speciální širší místa. Osm míst bude sloužit pro nabíjení elektromobilů. V domě je i 28 míst pro motocykly a uzamykatelné místo, kam si mohou cyklisté uložit svůj bicykl.

Radnice Prahy 14 si od zprovoznění parkovacího domu slibuje úbytek aut přespolních řidičů ve svých ulicích. "Praha 14 nemá zřízeny zóny placeného stání, takže v našich ulicích není žádná regulace, která by byla funkční. Týká se to desítek ulic v blízkosti stanic metra, a to v docházkové vzdálenosti nějakých 300 nebo 400 metrů. Tam to vnímáme jako opravdu kritické," řekl Hukal.

Na území Prahy 14 vzniklo v nedávné době dalších 101 míst na Chlumecké, kdy byl zrušen nevyužívaný odstavný pruh, ve kterém řidiči již neoprávněně parkovali. Další dvě desítky míst vznikly u tramvajové smyčky na Lehovci.

Nové parkoviště P+R se postaví u železniční zastávky Praha-Hostivař, kde bude 78 stání. Další bude na Opatově na Jižním Městě, kde město nyní finalizuje projekt stavby. "V příštím roce bychom mohli mít stavební povolení. Jeden z největších parkovacích domů, co chystáme, bude na Zličíně," řekl Scheinherr. Získali jsme v letošním roce stavební povolení na parkovací dům na Dědině v Praze 6, ten ale bude sloužit pouze pro rezidenty.

Na území Prahy je asi dvacítka záchytných parkovišť a provozuje je městská firma Technická správa komunikací (TSK). Vedení města od srpna 2021 zvedlo cenu stání na většině záchytných parkovišť. Na čtyřech budou lidé za denní stání platit 100 korun a na devíti 50 korun. Zbylých sedm, která nejsou hlídaná, jsou na 12 hodin zdarma. Dosud řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun.