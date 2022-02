O řidičský průkaz loni kvůli bodům přišlo 41 tisíc řidičů, více než v roce 2020

Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy. Bodový systém v ČR funguje 16 let. Stát nyní připravuje jeho revizi, ta se však zpožďuje.

Podle ministerstva se v loňském roce dopustilo bodovaného dopravního přestupku 423.283 řidičů. Jejich podíl v posledních letech pravidelně klesá, i když pouze ve stovkách případů. Je to však nejnižší číslo od zavedení bodového systému v roce 2006. Podíl bodovaných přitom klesá nepřetržitě od roku 2009. Nejvyšší podíl "bodovaných" řidičů je při přepočtu na registrované řidiče v Moravskoslezském kraji, nejnižší pak v Praze.

Stoupá naopak počet řidičů, kteří dosáhli maximálního počtu bodů a minimálně na rok přišli o řidičský průkaz. Loni se to týkalo 41.268 řidičů. Nejvíce, přes 5700, jich bylo ve Středočeském kraji. Největší skupinu řidičů, kteří takto ztratili řidičské oprávnění, tvoří muži ve věku kolem 35 let.

Mezi nejčastější přestupky, za které jsou udělovány body, tradičně patří překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h, nepřipoutání se bezpečnostními pásy a používání mobilního telefonu za jízdy.

Někteří řidiči zkoušejí snižovat své bodové konto absolvováním dobrovolného školení bezpečné jízdy. Při jeho úspěšném absolvování získají nárok na odečet tří trestných bodů, zúčastnit se však mohou pouze ti, kteří dosud dostali maximálně deset bodů. Loni toho využilo 1265 řidičů. Motoristům jsou také umazávány čtyři body v případě, že se 12 po sobě jdoucích měsíců nedopustili žádného "bodovaného" přestupku. Vloni se takto snížilo bodové skóre u více než 334.000 řidičů.

Ministerstvo dopravy už dlouhodobě chystá úpravu bodového systému. Návrh především zjednodušuje bodový systém na tři sazby, které budou udělovány podle závažnosti přestupků. Zpřísnit by se měly také sankce za zvlášť závažné přestupky, u těch bagatelních, jako je například špatné parkování, by se naopak měly snížit. Předchozí vedení ministerstva už návrh v minulosti předložilo k projednání Poslanecké sněmovně, projednaný však nebyl. Současný ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už avizoval, že chce předchozí návrh ještě upravit. Kdy by měl opravdu začít nový bodový systém fungovat, tak nyní není zřejmé.