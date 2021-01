Pendleři z Česka do Německa považují pravidelné testy za komplikace

"Je to perzekuce. Spousta našich lidí dělá ve fabrikách a tam pracuje třeba 200 Němců, kteří nejsou testovaní. Pro nás je to komplikace, jako kdybyste museli vy v Čechách před prací na testy," řekl Valdman ze Železné Rudy. Ve frontě na chodníku v Bayerisch Eisensteinu (Bavorská Železná Ruda) čekal 2,5 hodiny, výsledek se dozví na e-mailu do dalších 30 minut. Jezdí v Regenu s odpady a na testy bude muset znovu v úterý a ve čtvrtek, ale to už se objednal ve Viechtachu. Doufá, že po intervencích nebo žalobách by je mohl opět zrušit bavorský správní soud jako v listopadu.

"Kdyby byly jen dvakrát týdně, ale tohle nejde časově skloubit. Budeme chodit jenom do práce a na testy. A tady budeme stát v zimě tři hodiny a pak stejně budeme všichni nemocní. Proč musíme my třikrát čtyřikrát a Němci nemusí," řekla Lenka Sobotková z Hartmanic. Pracuje v Grafenau v kovovýrobní firmě. Na testech už byla 15krát a je negativní, nakažených Čechů je podle ní minimum, takže do práce už jezdí jenom ti negativní a pendleři si navíc dávají hodně pozor.

"Od jara mám roušku celou pracovní dobu," řekla Marcela Drozdová z Nemilkova, která pracuje jako prodavačka ve Zwieselu. Podle ní už nejsou volné termíny na registrace v bavorských městech, a když se uvolní, tak může být v práci.

"Je to úplně jednoduché. V Německu chci být a k nám dělat nepůjdu. Německá nařízení navíc fungují. Dá se to (testování) zvládnout, dnes mám odpolední," uvedl 56letý pendler z Čachrova, který pracuje v Německu v dřevařské firmě od roku 1991. Chodí každý týden na testy v Regenu, i když nemusel, ale teď už tam nejsou volné termíny, aby zvládl pondělí, středu a pátek. "Možná se postará firma," dodal.

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce dva testy na koronavirus týdně.