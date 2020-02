Podmínky zakázky resortu dopravy na informační systém byly v pořádku

Zadávací podmínky, v nichž ministerstvo požadovalo získání zdrojových kódů a právo zasahovat do softwaru, jsou podle Rafaje v pořádku, uvedl v tiskové zprávě. Rozhodnutí je pravomocné, Vema se může ještě obrátit na soud. její reakci ČTK zjišťuje.

Díky takto nastaveným zadávacím podmínkám se totiž zadavatel vyhne takzvanému vendor lock-in efektu, tedy závislosti na prvotním dodavateli i po vypršení smlouvy v případě, že nechce zcela nový program, ale chce provozovat dále ten samý. "Je nezbytné, aby zadavatel disponoval oprávněním k výkonu majetkových práv autorských k předmětnému programu. Přestože takto nastavené podmínky do jisté míry omezují množinu možných dodavatelů, lze takové omezení podle Úřadu akceptovat, neboť zajišťuje zadavateli širší soutěž o navazující zakázky v budoucnu," uvedl Rafaj.

Společnost Vema, která je dodavatelem informačních systémů, se zakázky nezúčastnila. Namítala, že získání zdrojových kódů počítačového programu a práva do programu zasahovat ještě neznamená, že jiný dodavatel bude vzhledem ke složitosti technického řešení schopen navazující zakázku splnit. "Přístup ke zdrojovým kódům a právo do softwaru zasahovat je však elementárním předpokladem k tomu, aby úpravu, rozvoj či zásah do počítačového programu bylo vůbec možno s pomocí nově vybraného dodavatele uskutečnit. Výhrada předání zdrojových kódů nepochybně vede k odstranění hlavní a pravidelné příčiny vendor lock-in efektu," uvedl Rafaj.

Rafaj také uvedl, že Vema se nepřihlásila nikoliv kvůli údajným diskriminačním podmínkám zadavatele, ale kvůli své obchodní strategii neposkytovat zdrojové kódy. "Zadavatelé musí pečovat o zajištění soutěžního prostředí o navazující zakázky v budoucnu. Podnikatelské prostředí se tomu musí přizpůsobit a začít nabízet software za takových podmínek, které efekt vendor lock-in působit nebudou," uvedl Rafaj.