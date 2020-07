Pozor na silnicích: Řidič zahynul při nárazu do stromů, další nehoda na dálnici D5

Dálnice je v důsledku toho uzavřena mezi kilometry 128 Bor a 136 Mlýnec. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, řidičku osobního auta záchranáři preventivně odvezli na vyšetření do zdravotnického zařízení.

V místě nynějšího dopravního omezení je pro každý směr pouze jeden jízdní pruh. V místě se tvoří kolony aut.

Po nárazu auta do dvou stromů zemřel u Osové Bitýšky na Žďársku šestačtyřicetiletý řidič. Nikdo další nebyl při nehodě zraněn. Tragická událost se stala v pátek před půlnocí. ČTK o tom dnes informovala policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Dodala, že řidič octavie zůstal po nárazu do stromu zaklíněný ve voze bez známek života. "Z dosud nezjištěných příčin, zřejmě vlivem vyšší rychlosti, nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde nejdříve narazil do betonového sloupku, dopravního značení a poté do dvou vzrostlých stromů. Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření," uvedla.

Nehody na Vysočině si od začátku roku vyžádaly 22 obětí. V červenci v kraji na silnicích zahynuli dva lidé.