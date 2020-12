Praha chce zavést noční vlakové spoje do významných měst Evropy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vedení hlavního města začne vyjednávat s dopravci o zavedení nočních železničních spojení mezi Prahou a významnými evropskými městy. Dohoda by se měla týkat měst, která jsou od Prahy vzdálena 800 až 1500 kilometrů, tedy například německého Frankfurtu nebo italského Milána. ČTK to dnes sdělil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Noční spoje jezdí například na Slovensko či do Maďarska, naopak vlaky na západ byly v minulosti rušeny.