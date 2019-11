Praha zažívá dopravní kolaps. Na příjezdu do města jsou kolony na hodinu

Podle dostupných informací je situace nejhorší na příjezdu do Prahy ze severu. Kolona zde sahá prakticky od konce dálnice D8 u Zdib až na magistrálu k mimoúrovňové křižovatce Bulovka. Web Technické správy komunikací uvádí v ulici V Holešovičkách stupeň provozu číslo 4. Dle informací serveru EuroZprávy.cz zde řidiči stráví v koloně desítky minut, ne-li hodinu.

Čtvrtý stupeň provozu hlásí v pondělí ráno i na dalších čtyřech místech. Konkrétně jde o Nuselský most, Legerovu ulici, Kbelskou ulici a ulici K Barrandovu. Problémy jsou vždy ve směru do centra. Se zdržením je nutné počítat i v Evropské ulici či na Jižní spojce.

V kolonách postojí řidiči i na dalších příjezdech do hlavního města. Kolony jsou hlášeny ve směru do Prahy i na dálnicích D1 z Brna a D11 z Hradce Králové. Zdržení by však mělo být kratší než v případě dálnice D8 na severu města.