Provoz na D1 u Brna je zastaven. Srazily se čtyři kamiony

Policie pracuje na změně směru jednoho jízdního pruhu, který nyní slouží pro směr na Prahu. Měl by být nasměrován na Ostravu, takže by v místě nehody byl každým směrem jeden jízdní pruh. Řidiči musejí dbát aktuálního dopravního značení, zdůraznil Šváb.

Nehoda se stala v 10:15 v místě, kde je kvůli stavebním pracím dálnice zúžená a ve směru na Ostravu je veden i jeden z jízdních pruhů ve směru na Prahu. "Jde o nehodu čtyř nákladních vozů, příčinou je pravděpodobně nedobrzdění," uvedl mluvčí. Jeden z řidičů byl ve voze podle mluvčího zaklíněn, zranění muže však nejsou vážná.

"Na místě jsme ošetřili jednoho pacienta, s lehkým poraněním jsme ho převezli do Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Řidiči z dálnice ve směru na Brno sjíždějí na exitu 182 Kývalka, dál pokračují po silnici 602 do Brna. Na příjezdu do Brna kvůli nehodě zhoustnul provoz. V místě se tvoří kolony, a to v obou směrech. Kolona ve směru na Prahu sahá od 202. po 190. kilometr. Policie chce úpravou směru jízdních pruhů v místě nehody ulevit dopravě v Brně.