Provoz na D1 u Prahy ochromila nehoda devíti aut

První nehoda se stala kolem 11:15 na 17. kilometru ve směru na Prahu. "Osobní vůz BMW nejdříve narazil do svodidel, za ním jel nákladní vůz, který se snažil havarovanému vozu vyhnout a naboural do dodávky. Dalších šest vozidel nedobrzdilo," uvedla Suchánková. Podle některých informací řetězová nehoda vznikla kvůli vybržďování od kamionu, to se ale podle mluvčí nepotvrdilo.

Další nehoda byla hlášena před 12:00 na 21. kilometru u Mirošovic, kamion tam narazil do svodidel. "Řidič měl negativní dechovou zkoušku, zdravotníci ho převezli na pozorování do nemocnice," uvedla Suchánková.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla kamion boural přes betonová středová svodidla a prakticky zastavil dopravu v obou směrech. Suchánková uvedla, že dálnice je v úseku jedním pruhem průjezdná a dopravu řídí policie.