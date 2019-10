Radikální změna na železnici: Cestování s celodenní jízdenkou skončí

Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové není tarif primárně určen pro turistické účely, ale pro pravidelné denní dojíždění. Síťovou jízdenku má být možné si koupit minimálně na sedm dní.

Dnes mají České dráhy k dispozici dvě jízdenky na celou železniční síť, a to pro jednu osobu v kterýkoli den za 579 korun nebo za 675 korun na sobotu či neděli pro dva dospělé a tři děti do 15 let. Tyto jízdenky cílí především na turisty a rodiny s dětmi.

"Časové jízdní doklady jsou v Systému jednotného tarifu určeny nikoliv výhradně, ale primárně pro pravidelné dojíždění cestujících za prací, do školy či za jinými opakujícími se aktivitami. Proti tomu síťový doklad pro jeden den není určen pro pravidelné dojíždění a jeho význam je nejvíce v turistické přepravě. Bude samozřejmě přínosné, pokud tarif budou využívat i takoví cestující, ale s ohledem na celé své zaměření nebude pravděpodobně primárně používán na takové cesty," uvedla Rezková.

Dalším argumentem ministerstva dopravy proti celodenní jízdence je obtížnost nalezení cenové úrovně, kterou by akceptovali všichni dopravci. Podle Rezkové není srovnatelné, že doklad na 24 hodin zcela běžně nabízejí například i dopravní podniky či krajské integrované dopravní systémy. "Za prvé tyto jízdenky mají regionální rozměr a za druhé jsou obvykle poskytovány na základě smluv, kdy riziko za změny tržeb nese plně objednatel," uvedla Rezková. Například na jižní Moravě České dráhy ovšem jezdí dosud se smlouvou, kdy nesou riziko tržeb, a akceptují síťovou krajskou jízdenku v osobních vlacích i rychlících.

Oslovení dopravci jsou zatím k postoji ministerstva opatrní. "Předpokládáme, že veškeré varianty a nabídky budou dopravcům a cestujícím představeny během následujících měsíců, kdy se bude připravovat spuštění. Právě národní tarif je způsob, jak nabízet cestujícím, kteří cestují s vícero dopravci, jízdenky platné napříč dopravci," napsal sdělil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Podle mluvčího Leo Expressu Emila Sedlaříka žádný z dopravců při tvorbě národního tarifu nevznesl požadavek na zapracování tohoto druhu jízdenek a neočekává, že by absence těchto jízdenek měla cestující od železnice odradit. Mluvčí ČD Radek Joklík pouze uvedl, že tyto jízdenky slouží cestování ve volném čase s možností operativně měnit plány. "Jsou proto mezi turisty poměrně oblíbené," napsal ČTK. Arriva a GW Train Regio na dotaz nereagovaly.