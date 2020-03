Repatriační let s Čechy z Chicaga byl zaplněn

Letadlo odletí z Chicaga v úterý. Zájemci o návrat do ČR, kteří neměli možnost se zpět dopravit komerčními dopravci, se mohli hlásit do dnešního poledne.

České velvyslanectví ve Spojených státech v pátek vyzvalo české občany, aby si rezervovali letenku do Evropy. V dalších dnech se očekává omezování spojení, což povede k růstu cen letenek. Podle údajů televize CNN se dosud v celých Spojených státech koronavirem nakazilo nejméně 111.115 lidí. 1842 pacientů pak na nemoc COVID-19 zemřelo.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o chystaném letu uvedl, že půjde o jedinou možnost pro Čechy v USA, kterou česká diplomacie nabídne. Česká diplomacie dlouhodobě vyzývá občany, aby pokud možno využili možnosti komerční přepravy. Repatriační lety by měly být přednostně určeny těm lidem, kteří nemají možnost sami si zajistit dopravu zpět do vlasti.

Ti, kteří se ambasádě na let nahlásili, dostanou email o stavu svého požadavku. Velvyslanectví je proto vyzvalo, aby si do té doby nekupovali vnitrostátní let do Chicaga.

Ministerstvo zahraničí dosud pomohlo k návratu do Česka téměř 3500 lidí. V následujících dnech se uskuteční další repatriační lety. Na dnešek by plánován spoj z Peru. V neděli a v pondělí přiletí dvě letadla z Thajska, která přivezou 600 osob. V nedělním letu bude zároveň osm tun zdravotnického materiálu z Malajsie. V neděli poletí také letadlo z Dominikánské republiky, které při mezipřistání v Montrealu nabere i české občany v Kanadě.