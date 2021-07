Řidič autobusu v Brně musel prudce zabrzdit, pět cestujících se zranilo

Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové skončili zranění v nemocnici.

Záchranáři zasahovali v Táborské ulici. "Vyslali jsme tam lékaře v setkávacím systému, tři záchranářské posádky a inspektora provozu. V autobuse se zranilo pět lidí. V jednom případě šlo o středně těžké zranění, ostatní lehká," uvedla Bothová.

Část pacientů po ošetření zamířila do Vojenské nemocnice Brno a část do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Zatím není jasné, co se stalo. "Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Musel zabrzdit před překážkou," uvedl Vala bez bližších podrobností.