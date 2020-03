Hází na nás nedopalky a PET lahve! U Jílkové si silničáři stěžovali na neurvalé řidiče

Mezi hlavními hosty vystoupili Karel Havlíček, ministr dopravy (nestraník ANO), Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL a člen Podvýboru pro dopravu PS PČR, Tomáš Gross, zástupce Ředitelství silnic a dálnic a ředitel Závodu Praha, Robert Šťastný, dopravní expert, Tomáš Juna, zástupce společnosti Eurovia a ředitel Závodu Praha-východ a Miroslav Čech, řidič z Plzně a ředitel kurýrní služby.

Moderátorka Jílková se zeptala předsedy Jurečky, proč se v souvislosti s rozsáhlou modernizací D1 obává kolapsu. Ten jí odpověděl, že vychází ze své osobní zkušenosti, protože několikrát tu cestu absolvoval. Dále vyjádřil obavy, že to resort dopravy nemá dostatečně zkoordinované. Ministr Havlíček odpověděl, že už se jednalo jak se Středočeským krajem, tak i Vysočinou. Posléze si postěžoval, že celý proces měl být dokončen už v letech 2019-20, ale kvůli stížnostem ekologických organizací se to protáhlo až na rok 2021. "Bylo jedenáct podnětu, ale žádný nebyl uznán, a jenom se vše prodloužilo," dopověděl.

Jelikož se debata stočila směrem k aktivistům, předala Jílková slovo Tylové z publika, aby se vyjádřila. Ta hovořila o problému kolem Přerova, kdy se odvolala občanská sdružení, která lobbovala ve vztahu k obchvatu kolem něj. Oni požadovali od roku 2000 na Ministerstvu životního prostředí, aby tam byla udělaná i trasa, která povede i dále od Dluhonic. Ředitelství silnic a dálnic jim nicméně nikdy nevyhovělo. Havlíček uznal, že problémy tam jsou, ale že i aktivismus musí mít určité meze.

Aktivisté nejsou vždy jenom demagogové

Mluvilo se pak i o určitých legitimních požadavcích, pokud jde o například o sesuvy půdy. Není to vždy o tom, že by aktivisté blokovali výstavbu kvůli žábám, jak je jim často podsouváno. Jurečka pak následně hovořil o despektu a aroganci státních úřadů vůči občanům, jímž jsou vyvlastňovány majetku z důvodu budování dopravní infrastruktury. Že opravdu sedmi úseků najednou způsobilo nadměrné množství stížnosti nicméně připustil i Gross z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Proti tomu se ohradil řidič Čech, který problém spatřuje ve vztahu mezi zhotovitelem a zadavatelem. "Myslím si, že tu není dostatečná koordinace a dohled ze strany Ministerstva dopravy. Na jedné uzavírce jsem viděl poházené kužely, jedno auto a dva chlapi, kteří jedli," postěžoval si. "Když tam nikdo nepracuje, proč to bylo nakonec hotový?," ohradil se vůči tomu Rýdl z ŘSD. "Ale za jak dlouho?"," vstoupila do toho Jílková. "Mělo to být v roce 2019, máme 2020 a zdaleka se to neblíží konci," oponoval Čech.

Rýdlovi se ale i nadále nelíbilo, že podle Čecha pracovníci nedělají. Jílková vyzvala další řidiče, aby se svěřili se svými zážitky, jak často se setkávají s tím, že se na silnici nepracuje. "Vidím to často. Žiji v Anglii a tam, když se spravovaly cesty v Londýně, tak se v noci pracuje, aby ve dne nedocházelo k dopravním zácpám. V Čechách má opačné zkušenosti. Problém spočívá v tom, že se zadá zakázka, ale nic se nekontroluje. Všechno se řeší, až když se formálně zjistí, že nic nebylo splněno," zlobil se.

Kdo kontroluje dodavatele?

Havlíček ale namítl, že to má ověřené, a že se pracuje. "Možná jste někdy někde jel, ale mluvme i o pozitivních příkladech. Je to prostě o jasně stanovených parametrech. Dnes je to nastavené nejen na cenu, nýbrž i na čas," namítal. Pak slíbil, že to v roce 2021 opravdu bude hotové. Na otázku, kdo kontroluje kvalitu, odpověděl Gross, že v podstatě všichni. Zhotovitel to může kontrolovat pouze před odevzdáním. ŘSD má své vlastní kvalifikované kontrolory, kteří pověří, zda práce byla odvedená dobře.

"Nesouhlasím, protože bylo-li by tomu tak, nestala by se situace v úseku Humpolec-Větrný Jeníkov, kde se to kvůli pochybení ŘSD velmi zkomplikovalo," namítl Jurečka. Juna z Eurovia potvrdil Havlíčkova slova, že během stavby je dohled jak ze strany firemních kontrolorů, tak i zástupců ŘSD. Havlíček pak následně informoval o náročnosti práce na silnicích a dálnicích. Pracovníci jsou kvalifikovaní. Dříve to například stavěly kazašské firmy. Dnes to jsou tuzemské a nadnárodní společnosti. Dálničář z řad veřejnosti pak následně připomněl neukázněné chování českých řidičů. Z Belgie má zkušenosti, že se kolikrát stojí půlhodiny kvůli dávání přednosti.

Dopravní expert Šťastný mu dal za pravdu a připomněl, že problém tkví v nevymahatelnosti práce. "Jakto že u nás jen tak může bulharský řidič může vjet beztrestně do zákazu?!," zlobil se. Havlíček informoval, že se chystá novela zákona, která umožní okamžité odebrání značky v případě porušení dopravních předpisů. "Když se tam najde banda nedisciplinovaných řidičů, tak to může trvat i 10 hodin," odhadl dálničář z publika v odpovědi na otázku Michaely Jílkové, jak dlouho cca může trvat cesta z Prahy do Brna.

"Řidiči po nás házejí nedopalky a PET lahve," stěžují si silničáři

Následně se hovořilo o tom, zda je práce silničářů dostatečně doceněná, když kolikrát musejí dělat za každého počasí. Juna si postěžoval, že tomu tak není, a že jsou často od lidí projíždějících okolo vystavěni výsměchu. "Kolikrát po nich i něco hážou," dodal. "Řidiči nám vulgárně nadávají. S tím už jsem se smířil. Rozhodně ale nemohu akceptovat, že po nás házejí nedopalky a PET lahve. To nejde prostě," svěřil se Rosenkranz z publika. Jílkovou to pobouřilo a snažila se diskutující přimět k jasnému odsouzení a dotazovala se na kamerový systém, zda to zachytává. Bylo jí potvrzeno, že existuje.

Jurečka konstatoval, že je špatná spolupráce mezi policií, resortem dopravy a dotčenými obcemi s rozšířenou působností. Pak se mluvilo o pracích v noci, které by řidičům více vyhovovaly. Bylo vysvětleno, že to vždy nejde, protože při umělém osvětlení ztrácíte pohledovou plasticitu. Je mnoho lokalit, kde je to dokonce i explicitně zakázané, jelikož by to dělalo také hluk, a navíc by příliš světla mohlo oslnit řidiče. Jiří Trnka z řad veřejnosti se zeptal Havlíčka, proč se při modernizaci D1 nepočítalo s tříproudovou silnicí. Gross mu odpověděl, že by se v takovém případě výstavba mohla protáhnout i na 15 let.

Rosenkranz se ještě vrátil k otázce práce v noci. Vysvětlil, že se řidičům nelze nikdy zavděčit, protože jim samotná přítomnost silničářů vadí bez ohledu na časovou dobu. Pán z publika, který ještě v blížícím závěru diskuze se zeptal Havlíčka, zda nerozkopal D1 jenom proto, že příští rok budou parlamentní volby. "Nic jsem nerozkopal. Jenom to dávám dohromady," nedal se ministr dopravy. Stavbyvedoucí Tvrdík z řad veřejnosti opět konstatoval, že problémem je neohleduplnost řidičů, a že dokončit opravy rychle, aniž by nebyla ohrožená kvalita. Jílková oznámila konec a téma příštího týdne, jímž bude nedostupnost bydlení.