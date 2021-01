Řidičský průkaz letos propadne 341 000 motoristů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Téměř 341.000 motoristů v Česku si bude muset během letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Ve srovnání s loňskem to je více než dvakrát méně. Důvodem vyššího počtu v minulých letech byly povinné výměny některých starších dokladů. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Pro řidiče, kterým průkaz propadl v období loňské krize, však platí mimořádné prodloužení platnosti, zatím do konce března 2021.