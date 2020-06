Řidičům v Plzni se dnes otevřely tři důležité silniční stavby

"Nejnáročnější byla pro řidiče a hlavně pro místní občany kompletní úprava Mohylové ulice na Doubravce, jejíž oprava trvala více než rok," řekl primátor Martin Baxa (ODS). Po krajské silnici II. třídy si zkracují cestu řidiči mířící od Prahy na Most a Karlovy Vary. Celková oprava rozdělená do tří etap, kterou provedly město, krajská správa a silnic a Vodárna Plzeň, stála zhruba 92 milionů Kč.

Stavební práce začaly loni v dubnu. Byl opraven téměř půlkilometrový úsek od Husova parku po Masarykovu ulici a most přes Úslavu v Chrástecké ulici, kde byla zesílena nosná konstrukce. "Upravily se také chodníky na stezku pro chodce a cyklisty a vybudovala nová parkovací stání," řekl náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).

Kompletně zrekonstruovaná křižovatka Kaplířova-Klatovská-U Borského parku v městské části Bory vyřešila špatnou přehlednost uzlu. Nově je řízena světelnou signalizací, která zajistí lepší plynulost provozu a zvýší bezpečnost motoristů i chodců. Řidiči už se dostanou obousměrně od Litic do centra města po Klatovské třídě a mohou odbočit i do ulice U Borského parku.

"Je tam nové osvětlení a zastávka tramvaje číslo 4 Borský park směrem do města," uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Na původní trasu se vrátily autobusové linky 21 a N4 z Bor do Litic a zpět. "Do 21. června tam dokončí přilehlé chodníky. V září a říjnu vysadí stromy a provedou sadové úpravy," řekl David Malán z odboru investic.

Plzeň dále zrekonstruovala za jeden měsíc tramvajovou trať, trakční vedení a vozovku ve Sladkovského ulici včetně navazující silnice a parkovacích míst, vše za 20 milionů Kč bez DPH.