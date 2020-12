ŘSD začne příští rok se stavbou dalšího úseku D3

Začátek stavby dalšího úseku dálnice však může zpomalit to, že hnutí Duha napadlo vedení trasy D3 v této části. Žádá, aby vedla tunelem. Začátkem roku by měl také krajský úřad rozhodnout o tom, zda vyvlastní pozemky motocentra pro stavbu dálnice D3 u Tábora. Vyvlastnění žádá ŘSD, jež zatím nemůže část D3 v místě dokončit. Stát bude také dál stavět obchvat Českých Budějovic, což potrvá do roku 2023.

Pokračovat bude příští rok i oprava vlakového nádraží v Českých Budějovicích, za 689 milionů korun bez daně. Správa železnic chce modernizaci dokončit do poloviny roku 2022. Investují i jihočeské firmy. Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa v ČR, dokončí ve Vodňanech v červnu první část nové porážky na zpracování jatečných kuřat za stovky milionů Kč.

Jihočeský zahájí stavbu vozovky Jižní tangenta za 680 milionů korun. Bude přeložkou silnice II/143, povede z Boršova nad Vltavou do Plané na Českobudějovicku. Tábor chce v příštím roce ukončit stavbu sportovní haly. Písek zase plánuje začít s budováním nového plaveckého stadionu. Oba projekty mají náklady v desítkách až stovek milionů korun.

Na jaře pak skončí oprava otáčivého hlediště v Českém Krumlově za deset milionů Kč. V Krumlově se, pokud to vývoj epidemie koronaviru umožní, odehraje i 30. ročník akce Mezinárodní hudební festival, od 16. července do 7. srpna. Vystoupí třeba tenorista José Cura.